北市府「擠牙膏式」說法再度更新！北市消防局29日在國民黨北市議員李柏毅逼問下，坦言火災前4天的聯合稽查，只稽查20分鐘，讓李氣炸說「20分鐘檢查10層樓的林森錢櫃合理嗎？」民進黨北市議員許淑華30日追問，20分鐘到底檢查了幾層樓，消防局官員坦言「只看1樓，沒到其他樓層」。

林森錢櫃大火吞噬6條人命，許淑華質詢，消防局、建管處、商業處22日聯合稽查，20分鐘有可能查得完10層樓嗎？消防局答詢，當天只檢查滅火器、照明燈、出口標示燈，總開關也在1樓，所以只看1樓，沒到其他樓層。

建管處答覆，當天在1樓有看到隔板牆面，所以有懷疑是否有申報施工，只看了1至3樓，其他樓層沒去。商業處回應，當天有請保安同仁一起，但只到5樓去查看一些設備登記。

許淑華痛批，起火點發生在5樓，民眾待在最多的樓層式9樓，但聯合稽查卻沒有每層樓都看，被關掉的消防設備也都沒檢查。話鋒一轉，許更追問，勞動局勞動檢查處在26日大火後，到底有沒有啟動勞檢？豈料，勞動局坦言「還沒。」令許不滿，災害至今，竟然還沒做勞檢，要求立即啟動！

(中時 )