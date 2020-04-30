蔡政府對在陸任職的80多位台灣人，以違反兩岸人民關係條例為由，正在查處中。大陸國台辦4月30日表示，這是持續升高綠色恐怖，阻撓兩岸交流，將一如既往熱忱歡迎並堅定支持台青到大陸發展；對於大陸要求台灣藝人表態愛國的傳言，國台辦表示，支持更多台灣演藝人員在大陸發展，但也強調「不允許少數人一面在大陸賺錢，另一面卻支持台獨分裂活動，不希望兩岸影視交流健康發展遭到台獨勢力政治汙染」。

針對台灣人在大陸謀職，蔡政府以違反兩岸人民關係條例，裁罰了37人，另有80多人正在查處中。大陸國台辦發言人朱鳳蓮4月30日表示，民進黨當局不斷羅織罪名打壓處罰在大陸就業的台灣同胞，剝奪台灣年輕人獲得更大更好發展的機遇。

朱鳳蓮說批蔡政府動輒以所謂『違法』指控進行威脅恫嚇，持續升高綠色恐怖，阻撓兩岸交流，嚴重損害了台灣民眾的切身利益，他稱這種恐嚇濫罰的惡劣行徑不得人心，已經並將繼續遭到兩岸同胞的堅決反對。

他說，將一如既往熱烈歡迎並堅定支持台灣青年到大陸發展，幫助他們在大陸找到發揮專長，實現夢想的舞台。

對於台灣藝人到大陸發展需要政治表態的傳言，朱鳳蓮表示，一貫積極支持兩岸影視交流，歡迎台灣藝人到大陸發展，支持更多台灣藝人在大陸文化產業的發展進程中，分享機遇，實現夢想，共同促進兩岸文化世界繁榮發展。

他話鋒一轉表示，「同時，我們不允許少數人一面在大陸賺錢，另一面卻支持台獨分裂活動，不希望兩岸影視交流健康發展遭到台獨勢力政治汙染。」他說，民進黨當局不斷在兩岸影視交流領域散布假消息，製造謊言，目的是破壞兩岸交流，蓄意製造同胞間的矛盾和隔閡。

此外，對於香港書商林榮基在台遭潑漆，陸委會表示若查實大陸介入，將依反滲透法嚴懲。國台辦表示，港獨台獨勢力相勾連，目的就是搞亂香港，給大陸製造麻煩，也必然進一步惡化兩岸關係，給台灣社會帶來禍亂。

(旺報 )