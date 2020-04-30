加權突破周Ｋ下降壓力線後，直接挑戰20周均線，這是接下來重要的多方反彈關卡，該關卡若能成功突破，則空方架構宣告瓦解。

台股這波從3月下旬低點反彈逼近2500點，不少看空投資人傻傻砍在低檔，眼看台股不回頭一路拉高，今（30日）盤中還一度越過11000點，難道大盤真的沒有大幅拉回上車的機會嗎？對此，專家建議，空手者可留意剛站上季線的族群，應該用選股取代對指數的疑慮。

由於疫情回穩及油價大漲，外資熱錢不斷匯入，推升台幣升破30元關卡，即使台股明天因勞動節休市，今（30）日多頭續航，指數開高走高，盤中一度觸及11000點大關，終場大漲229點，收在10992點，成功收復年線10969點。本周累計暴漲644 點，整個4月大漲1284點，創下歷年4月最大漲點紀錄。

本周4個交易日，外資掃貨超過500億，反映歐美相繼鬆綁社交禁令，市場期待疫情將獲得控制，熱錢正在提前卡位。

台股這波反彈接近2500點，展開軋空手、軋空頭的「雙軋」行情，如今指數看回不回，下周可望直接挑戰11000點，投資人還有低點上車的機會嗎？

摩爾投顧分析師蔡正華指出，行情在懷疑中成長，全球股市站上季線，空手者可留意剛站上季線的族群，雖然12682不容易越過，但很多股票會創歷史新高，應該用選股取代對指數的疑慮。

從技術面來看，顧德投顧分析師張家豪表示，空手者宜分批布局，可擇優先進場卡位價差操作，待第一波獲利賣壓出籠，重新壓回不破５周均線，且周ＫＤ持續50以上，再加大部位，進可攻退可守；至於12197的突破前哨為11389，能攻上此區，多方才有展現突破的企圖，這點需全球疫情往穩定發展來助攻。

亞洲投顧分析師黃世民認為，台股自新冠疫情低點3/19的8681點反彈到今天的最高點11003點，總共反彈了2322點，反彈漲幅達27%，近期則須觀察3/9的跳空缺口11221-11310。台股的反彈主要是受到美股牽動，而美股的反彈則是受惠於川普政府祭出多限寬鬆政策，但本周因「瑞德西韋」藥物對新冠臨床試驗出爐

他表示，下周可望站穩年線10969，在台幣升值及外資認錯大買下，台股可望延續漲勢，操作策略：買股要買强，要買領頭羊。看好族群：Apple新產品受惠股，包括5G iPhone、半導體供應鏈，被動元件仍是投資主軸。

(中時電子報)