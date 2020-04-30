韓國SM娛樂公司旗下青少年聯合隊NCT DREAM，時隔9個月攜新專輯《Reload》回歸歌壇，因團員們不時會透過直播與粉絲互動，故偶有不小心「劇透」的舉動，某次成員志晟開直播，隊友辰樂突然闖入並分享在拍攝主打歌〈Ridin〉MV時，已從團體裡畢業的MARK還買吉拿棒到場應援。

辰樂分享完突然開始跳起新歌舞蹈，一旁志晟慌張地制止對方，直言根本是靈魂出竅，卻被粉絲留言告知，另一隊友仁俊早就都劇透完了，讓志晟當場傻住，充當風紀股長的志晟表示每每都被團員們的暴雷舉動嚇得好崩潰、管得心好累。

新專輯《Reload》的預售量截至4月28日為止，已突破50萬張，創下團體自身的最高紀錄，回歸前就展現了超高人氣，主打歌〈Ridin〉屬於擁有強烈Urban Trap風格的節奏，歌詞包含了NCT DREAM邁向新道路的熱情與抱負，並搭配以極快的速度感、爆發性的能量和多種動作所構成的編舞。

另SM娛樂公司於4月14日公告NCT DREAM的回歸消息同時，也宣告取消畢業制，於此次新專輯《Reload》活動後，將以現有6名成員再加上畢業成員MARK共7人，以NCT DREAM的隊名展開聯合隊活動，未來能夠看到7位成員再次合體，對於粉絲來說無非是雙喜臨門。

(中時 )