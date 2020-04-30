瑞銀最新發布報告顯示，即便股市目前充滿不確定性，全球還是有將近5成的有錢投資人及企業主，希望在未來半年內將持股水位維持在相同水平；另有近4成計畫加碼更多資金。

受到疫情影響，美股在三月歷經一波上沖下洗，逢低進場、空手等待機會、還是獲利了結，成為散戶們每天最頭痛的問題。據CNBC報導，瑞銀在4月對14個市場中的富人、企業主進行調查，研究顯示，這4千多人當中，有47%的民眾希望維持目前持股水位，有37%的人更預期在半年內投入更多錢。

此外，有23%的人認為現在就是進場時機，另有61%的人表示，還要再跌5至20%才是買點。至於在整體經濟看法上，有46%的人對短期經濟感到樂觀，而有高達70%的受訪者則看好長期前景。

瑞銀財富管理部副主任Paula Polito指出，「有96%的投資者認為疫情已經影響他們的生活方式，對於最壞的情況何時結束，6分之1樂觀看到今年六月底，另有3分之2則覺得在今年底後公衛危機才能解除」。

美股道瓊指數至今已下跌約15%、標普500則跌約11%，但各自也都從3月底的低點反彈，截至4/29日，道瓊已回到24633.86點、標普也逼近3千點大關、達2939.51點。

(中時電子報)