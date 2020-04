美國貿易代表署(USTR) 2020年4月29日發布了其2019年度《假冒和盜版惡名市場報告》(The Review of Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy),列舉37個線上市場與20個國家市場侵犯美國新創者的權利,不僅大陸市場的淘寶網、拼多多、敦煌網被列入其名單,甚至連亞馬遜也被牽扯其中,讓該公司發言人痛批,這是川普政府的報復行動。

這次USTR公布《假冒和盜版惡名市場報告》以及《關於知識產權保護的301年度特別報告》,提到沒有充分保護與執行智慧財產權或以其他方式拒絕美國創新者的權利,其中就包括了大陸。

報告指出,阿里巴巴集團旗下的淘寶網、拼多多、敦煌網、蝦皮(伺服器位於大陸),以及台灣網站「電影天堂」( DYTT8)均被列入惡名市場(notorious markets)盜版網站名單,前面幾個線上網站在多年以前就被列入該名單。不過,USTR也將美國電商巨頭亞馬遜列入該名單,該公司在加拿大、德國、法國印度以及英國平台也被列入名單上,USTR指出,亞馬顯示賣家的訊息,經常會誤導民眾,導致消費者與相關權利人難以分辨賣家的正確資訊,亞馬遜也未盡到義務,針對賣家的資訊進行審查。

報告一出,馬上引來亞馬遜不滿,該公司發言人強烈抗議,痛批此舉是川普政府在報私仇,針對亞馬遜私人恩怨進行的政治追殺。對此,美國總統川普周三就提到,網路零售業利用美國郵政低收費獲利,並要求這些公司要為他們的包裹遞送付出更多費用。

由於川普與亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)意見經常不合,貝佐斯所投資的《華盛頓郵報》更是時常對川普政府施政加以批評,導致雙方嫌隙越來越大。美國國防部2019年100億美元的雲端運算合約(JEDI)投資計畫,原本看好亞馬遜拿下訂單,但在去年10月竟由微軟得標,引發亞馬遜相當不滿,在五角大廈調查後,報告提到無法評斷白宮是否有涉入此事。

亞馬遜在新冠肺炎疫情下,提高貨物運送服務,成功躲過衝擊,亞馬遜從2月中以來,市值大幅上升900億美元,貝佐斯個人資產也增加了50億美元。

至於被列入惡名市場名單一事,亞馬遜澄清,已將資源投入打擊詐欺與濫用行為,並阻止超過上百萬可疑業者開設賣方帳戶販賣盜版商品。亞馬遜也提到,全球超過99.9% 以上的客戶面對平台時,均未出現過盜版仿造的消息,因此對USTR 這份報告表達強烈抗議。

(中時電子報)