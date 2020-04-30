前公懲會委員長石木欽指大法官呂太郎去年任司法院祕書長時，打探台大校長管中閔的審理進度，呂發聲明否認，石今天又反擊，邀大法官共同來測謊，他如果未通過接受法律制裁，呂未通過立即辭去大法官職位。

石木欽語氣強硬指出，他被許宗力及呂太郎無端指控，即以高道德標準請辭下台接受調查，但許及呂打著司法改革的大旗，卻以話術取得權位、關說私了、排除異己等，踐踏憲法所賦予之釋憲權力，屢屢背離人民期待，無怪乎司法改革至今一場空，為司法改革能竟其功，請許宗力、呂太郎知所進退。

(中時 )