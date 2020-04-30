司法院關說疑雲 呂太郎大法官被嗆「測謊」 18:162020/04/30 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 呂太郎大法官。資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前公懲會委員長石木欽指大法官呂太郎去年任司法院祕書長時，打探台大校長管中閔的審理進度，呂發聲明否認，石今天又反擊，邀大法官共同來測謊，他如果未通過接受法律制裁，呂未通過立即辭去大法官職位。 石木欽語氣強硬指出，他被許宗力及呂太郎無端指控，即以高道德標準請辭下台接受調查，但許及呂打著司法改革的大旗，卻以話術取得權位、關說私了、排除異己等，踐踏憲法所賦予之釋憲權力，屢屢背離人民期待，無怪乎司法改革至今一場空，為司法改革能竟其功，請許宗力、呂太郎知所進退。 (中時 ) #大法官 #改革 #司法改革 #測謊 #司法院 也許您會感興趣 推薦閱讀 愷樂當小三勝在哪？她自認4優點贏周揚青 10:052020/04/26 娛樂 新聞透視》粗暴沒入人民財產 與威權何異 04:102020/04/27 政治要聞 替女法官處理遺產挨告 前大法官徐璧湖獲判無罪確定 11:112020/04/27 社會 股市改革邁進一步 創業板將實施註冊制 04:102020/04/28 全球財經 遭司法院指不當 前公懲會委員長到監院陳情 13:442020/04/29 政治 台大校長管中閔懲戒案 審判長爆料「長官關切」 14:552020/04/29 社會 被指關切管仲閔懲戒案 呂太郎大法官說話了 19:232020/04/29 社會 逃票殺鐵路警無罪50萬交保 網狂譙國罵：警察的命不是命？ 10:532020/04/30 政治 通姦罪是否違憲 大法官5月29日宣判 16:552020/04/30 社會 殺警判無罪 網友氣炸灌爆司法院臉書 17:562020/04/30 社會 社會熱門新聞 桃園文化公園停車場工程坍塌 1女工人受困搜索中 - 社會 繼「蝴蝶高清無碼」片「小豬與蝴蝶親密」片也外流 - 社會 正妹伴娘9分鐘愛愛片外流 男主角竟是閨蜜老公 - 社會 口罩國家隊偷留產線 私下生產高賣大發國難財 - 社會 37歲媽扮15歲少女 釣出逾百戀童變態狼 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。