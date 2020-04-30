明天是五一勞動節連假，蔡英文總統今天提醒大家，「放輕鬆但不鬆懈」，連假期間一樣要戴口罩、勤洗手、量體溫，以及保持社交距離，也要遵守指揮中心的指引，讓台灣持續守住疫情的防線。

蔡英文在臉書表示，連續5天0確診，連續18天本土病例0新增！今天指揮中心的記者會上，疫情中心指揮官陳時中展示的杯子，是前陣子她的Twitter追蹤人數破百萬時，所拍影片中出現的杯子，上面寫著Taiwan Can Help。

她說，台灣的疫情雖然趨緩了，但是全世界仍在努力對抗病毒。她要感謝全體國民響應捐口罩的活動，也感謝大家的配合，讓我們可以跟國際社會一起並肩作戰。

她也要謝謝這一百多天以來，不眠不休的防疫國家隊及所有第一線的醫療與防疫的人員，「有你們在，台灣人民都覺得很安心」。

明天是五一勞動節，蔡英文特別提醒大家，連假期間一樣要戴口罩、勤洗手、量體溫，以及保持社交距離，也要遵守指揮中心的指引，啟動防疫新生活，放輕鬆但不鬆懈。「祝福大家假期平安，讓台灣持續守住疫情的防線」。

(中時 )