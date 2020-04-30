新冠肺炎肆虐全球，北韓堅稱國內沒有確診病例。專門監測北韓動向的華府智庫「北緯38度」（38 North）29日發布多張衛星照片，顯示北韓政府疑似在首都平壤加緊趕工興建綜合醫院，政府會議大樓旁邊也蓋了一棟新大樓，但不清楚用途。

28日拍攝的衛星影像顯示，施工現場有兩棟醫院大樓，目測有5至6層樓高。位於西側的大樓地基已接近完成，正準備加上牆柱，而東側大樓的後方仍未澆灌。暫未知興建醫院是原定計畫，或是為了因應新冠肺炎疫情，這家醫院並非平壤中央地區近數月來唯一的主要建築工程。

「北緯38度」今年2月和4月拍攝的衛星圖像顯示，位於大同江河畔、連接勞動黨中央委員會大樓的會議廳左側有一棟小建築，外界推測原來是領導人金正恩家族的家庭診所。這棟建築相於2月初開始改建，如今已成一棟約75公尺長、50公尺寬的大型建築，幾乎與勞動黨中央委員會大樓一樣大，但不確定具體用途。

(中時 )