中央流行疫情指揮中心在 4 月 28 日正式成立 100 天，並且在當天達成連續 3 天 0 確診(延續到今日，已連續 5 天0確診)，帶來難得的好消息。由於接連的 0 確診好消息，全民共同防疫的緊張氣氛略微舒緩。疫情指揮中心指揮官、衛福部部長陳時中在帶領專家團隊抗疫期間，妥善的指揮與布局，讓台灣防疫成果有目共睹，成為全民偶像。今(30)日衛生福利部的 LINE 官方帳號特別推出「阿中部長AR相機」，只要你有 Facebook 帳號，就能實現跟阿中部長合照的心願唷！

衛生福利部推出 AR 阿中相機，讓你跟阿中部長一起合照。(摘自衛生福利部 LINE 官方帳號)

打開可掃描 QR Code 的應用程式(目前一般智慧型手機內建相機都可)，掃描上圖中的 QR Code，就會開啟 Facebook 內建相機。你可以在畫面中任何一處點選，就會浮現阿中部長的 Q版人像，讓你跟他合照。點選「AR阿中」之中，還可以聽聽阿中部長要對你說的話！過程中可以拍照也可以錄影，還可以分享到 Facebook 限時動態。在迎來連續 5 天 0 確診的五一連假前，下班後一起來玩玩看吧！

(科技)