證交所30日公告第6屆公司治理評鑑結果，台灣高鐵（2633）今年第三度獲得排名前5％佳績，同時也再度蟬聯「市值100億元以上之非金融電子類」上市櫃公司排名前10％。

台灣高鐵董事長江耀宗表示，感謝全體同仁、主管齊心推動並落實公司治理，再次獲得好成績，顯示公司為堅持貫徹「落實誠信經營、強化公司治理、善盡企業社會責任」最高經營原則所做的努力及行動，已深獲社會認同。

台灣高鐵持續落實公司治理並致力提升營運績效，自2016年上市以來，先後獲納入MSCI台灣指數、富時台灣50指數、富時新興市場指數、公司治理100指數、富時社會責任新興市場指數等成分股；去年6月，富時羅素更確認高鐵公司已獲獨立評鑑系統FTSE4GOOD評定，再次入選臺灣永續指數成分股。

此外，在多家人力銀行進行的評鑑中，台灣高鐵也多次被求職者票選為嚮往的優質企業。日前一份最新公布的「畢業生職涯計畫與企業新血招募調查」中，台灣高鐵連續兩年在傳產組獲選為「最嚮往的夢幻企業」第一名，顯示台灣高鐵優質、正向的企業形象亦深獲青年學子認同。

台灣高鐵表示，將持續以專業運輸（Transportation）、創新科技（Technology）、深耕在地（Taiwan）以及永續關懷（Touch）之4T作為發展主軸，除致力提升服務品質、追求營運績效外，更希望將企業社會責任（CSR）思維融入經營策略中；讓台灣高鐵不僅提供旅客安全、舒適、便捷的旅運服務，更以促進社會永續發展標準與格局，落實邁向永續未來的決心與承諾，積極實現讓高鐵「成為引領進步、創造美好的生活平台」企業願景。

(工商 )