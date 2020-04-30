迎接2020年母親節到來，國銀搶攻宅經濟網購商機紛端牛肉。其中，永豐銀行推出網路購物最高回饋17％，國泰世華銀行則與各大電商通路推出最高8%回饋的刷卡優惠。

永豐銀行表示，因應疫情影響，2020年母親節檔期各大通路業者積極搶攻防疫「宅」商機。以momo、YAHOO!購物中心以及PChome線上購物為例，母親節檔期刷永豐信用卡消費並完成登錄，分期滿額最高享11％刷卡金回饋，使用「永豐現金回饋JCB卡」最多可再加碼回饋6％，刷好刷滿將17％回饋一次拿回家；若以「永豐幣倍卡」完成任務並綁定行動支付交易、一次付清享最高8％現金回饋。

除網購母親節禮物外，防疫期間在家吃母親節大餐也是選項。永豐銀行表示，今年全台多家飯店與餐廳都與美食外送平台合作，為讓卡友輕鬆準備母親節大餐，即日起，「foodpanda」新用戶或「有無外送」用戶綁定永豐信用卡訂餐消費滿額，輸入永豐專屬優惠碼可享最高現折5折優惠。另外，永豐DAWHO現金回饋卡在Uber Eats、foodpanda與LALAMOVE等外送平台訂餐，最高可享7％現金回饋，讓卡友與家人享用美食的同時，還能獲得超值現金回饋。

國泰世華銀行指出，與電商平台於五月份推出最高8%回饋的刷卡優惠，母親節檔期更有限定促刷活動，讓消費者不必出門也能快樂選購母親節禮物！另外，特別與台北美福大飯店及外送平台推出美饌外帶88折及Uber eats、Foodpanda外送平台交易贈刷卡金優惠，在家就能享用美食歡慶母親節。

國泰世華銀行指出，不僅網購、外送餐飲享刷卡優惠外，各大百貨公司母親節檔期優惠方案也同步出爐，除SOGO聯名卡卡友刷卡滿額兌換象印悶燒杯外，以101 Pay綁定國泰世華卡消費單日最高更可享9.3％回饋，提供現金回饋、超值禮券和高額折扣等各式優惠方案。

(工商 )