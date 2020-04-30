三大投資方案又有好消息，投資台灣事務所30召開會議，會中通過6家中小企業擴大投資31億元，中小企業加速投資行動方案」已召開38次聯審，通過219家中小企業投資約942億元，帶來9,028個本國就業機會。

事務所說，本周審查通過的6家中小企業，包括光鈦國際、印能科技、耀星科技、碩陽電機、秀強企業及政澄水產。總計投資台灣3大方案已帶動465家企業投資約9,841億元，預估創造8,1萬個本國就業機會，後續尚有53家企業排隊待審，三大方案破兆倒數中。

(工商 )