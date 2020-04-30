破兆倒數計時！中小企業投資31億擴廠 18:202020/04/30 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 三大投資方案又有好消息，投資台灣事務所30召開會議，會中通過6家中小企業擴大投資31億元，中小企業加速投資行動方案」已召開38次聯審，通過219家中小企業投資約942億元，帶來9,028個本國就業機會。 事務所說，本周審查通過的6家中小企業，包括光鈦國際、印能科技、耀星科技、碩陽電機、秀強企業及政澄水產。總計投資台灣3大方案已帶動465家企業投資約9,841億元，預估創造8,1萬個本國就業機會，後續尚有53家企業排隊待審，三大方案破兆倒數中。 (工商 ) #家中小企業 #破兆 #召開 #投資約 #本國 也許您會感興趣 推薦閱讀 揚明光學首季每股虧損0.75元 17:542020/04/27 財經 三圓建設董事長王光祥 申請召開大同股東臨時會遭經濟部駁回 20:242020/04/27 財經 台灣權王－營運喊衝 聯發科南亞科權證火 04:102020/04/28 證券．權證 消息：陸兩會521召開 會期一周史上最短 20:232020/04/28 兩岸 陸兩會5／21召開 會期僅1周 04:102020/04/29 兩岸要聞 陸兩會時間拍板： 521政協 522人大會議召開 10:152020/04/29 兩岸 大陸地方兩會 實體＋視訊「混搭」召開 11:132020/04/29 兩岸 陸宣布5／21、22召開全國兩會 陸股聞訊上揚 11:082020/04/29 財經 三大投資方案 拚520前破兆元 04:102020/04/30 財經要聞 WHA將召開 陳時中：會持續發聲讓世界看到台灣 14:282020/04/30 生活 財經熱門新聞 不靠川普喬！油價逆天暴彈 曝3大關鍵 - 財經 【理財達人2】8年級生遇股災 狂押這2檔暴賺千萬 - 財經 驚爆台積電大客戶劈腿？竟是死敵曝大招 - 財經 糗！退撫基金大虧逾600億 代操業者佔7成責任 - 財經 華爾街空頭：經濟大蕭條來臨 美股驚洩35％崩跌空間 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。