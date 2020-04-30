由威尼斯影帝法布萊斯魯奇尼與法國天王派屈克布瑞爾主演的動人新作《陪你玩最大》，兩人在電影中飾演一對超級好友，但在一場要「命」誤會中，因癌症導致生命只剩幾個月的派屈克布瑞爾，以為生病的是好友法布萊斯魯奇尼，所以不顧一切想陪他完成人生心願的笑中帶淚故事。

巧合的是，現實生活中兩位演員也是好朋友，但這次的合作竟是睽違了30年，才再度於大銀幕同台，對此，法布萊斯除了興奮外，亦表示希望藉由這部片向所有友誼致敬，他說：「因為我們本來就是好朋友，所以拍戲時，常不由自主陷進角色中無法自拔，幸好現實中我們都健康，也希望大家看完電影，立刻高聲對好友表達愛，如果好友就在身邊，記得給彼此一個大大擁抱。」

電影中的真摯情誼竟與執導本片的兩位導演亞歷山大德拉派特利耶與馬修戴拉波特的真實經驗有關，馬修說：「在發想劇本的時候，我發現自己的身體狀況似乎有癌症的病徵，我非常擔心、也不敢告訴家人，還好亞歷山大發現我的不對勁，並陪我去醫院檢查，結果我真的得了癌症，但幸好有及早發現，不然就來不及治療了，而這樣的經驗也催生了《陪你玩最大》的劇本，希望藉由我們的故事傳達正面溫暖的力量。」電影5月8日在台上映。

(中時 )