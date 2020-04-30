《靈異405號房》前導海報。（車庫提供）

睽違已久的正宗韓式恐怖片《靈異405號房》，由「從小美到大」童星出身的李世榮及朴智英、朴孝珠主演，該片也是南韓在新型冠狀肺炎疫情後首波上映的韓國新片，引起各界關注。

李世榮以夯劇《大長今》小今英一角令觀眾印象深刻，5歲就出道的她，這次在新片裡詮釋「宥美」一角，片中她睽違5年再訪母親友人所經營的飯店，卻接連遇到許多怪事，她將以強烈的恐怖驚悚演技，引領觀眾進入這詭異神祕的飯店。

《靈異405號房》也是李世榮首度挑戰的恐怖片，片中的飯店是故事發展的主要場景，只要走進這飯店往上一看，就能看到正八角形的螺旋構造，給人一種壓倒性的視覺效果，如果一直盯著看，甚至會令人頭暈目眩，李表示：「飯店的內部構造呈螺旋狀，這樣的空間真的很奇妙，進去的瞬間會令人感到無力、懶散，覺得能量一直在流失，在拍攝的一個月內一直呈現這樣的狀態。」

此外，飯店內每層樓都有十分長的走廊，兩邊房間沿著走廊呈對稱式排列，飾演飯店職員的朴孝珠就透露：「來到這個空間後，精神自然會變得很專注，這是我一開始拍攝時，印象最深刻的部分。」電影5月15日在台上映。

(中時 )