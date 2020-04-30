疫情衝擊下，政府提供紓困補助，由於文化部、經濟部、勞動部，都有不同的紓困方案，但大型演出市場相關公司的規模，可採用經濟部中小企業紓困，而營業類別又屬於藝文產業，業者坦言，申請時難以判斷和界定，該申請哪一項，立委邱臣遠表示，「目前經濟部已有1988專線，文化部能不能同樣有單一窗口，做相關機制的說明和輔導，會比較完整。」

吉時創意行銷公司負責人過子儀表示，目前還在觀望需要申請哪個部會方案，「申請了這邊，不能申請那邊，必須謹慎選擇。目前文化部藝文紓困的事業體補助員工薪資百分之四十，但我們還是得支付百分之六十。就算疫情趨緩，一切解禁，今年所有的大型活動已取消到年底，暫時都不會有案子，一切緩不濟急。」

過子儀表示，「最實際的幫助，是不是在勞保、健保、提撥等該繳的稅額，能延緩繳納，我知道這些都是必須要繳的費用，但能不能有點彈性？對我們實際的幫助比較大，坦白說，這幾個月撐不過去，人員流失，未來要恢復很難。」

穩立國際關係企業執行長陳穩健表示，目前收入持續掛零，危機重重，「原本的大型演出、下一年度的計畫都停擺，在社交距離下，大型演唱會又沒有希望了，但我必須負責員工生計，目前沒有資遣一個員工，但在計畫沒辦法執行的狀態下，真的很痛苦，希望政府幫忙想辦法。」

(中時 )