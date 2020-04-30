澎恰恰近日傳出被黑道逼債，想不開有輕生之舉，消息出來後，他本人否認，只表示近年來為了拍攝電影、舞台劇，虧了5、6千萬，多年徒弟許效舜30日打破沉默表示：「他從來不跟我提這些困難的事情，因為我知道他是個很唯美派的人，他喜歡做很多電影、戲劇，包括投資舞台劇什麼的，都是他自己花錢去做，我也不知道他的經濟狀況。」

許效舜第一時間看到新聞正在錄外景，連忙打給師父澎恰恰，「我說：『你這個是要怎樣？』他說：『沒啦，有一些事，但沒講到這麼嚴重。』生命誠可貴，他沒有本錢輕生，他說過兩天就會出來講清楚，我們第一個關心的一定是他的生命，一定要好好愛惜，他也有社會道德位置，很多人會因為他而做出錯誤的判斷，他說沒有這件事。」他也坦言，「他從來沒有跟我開口，他一次都沒跟我講過，我也覺得蠻遺憾的，沒辦法真正幫他什麼。」

許效舜表示，他很早就跟澎恰恰說過：「拍片在演藝圈有個慣性，如果是別人拿錢出來，會拍他們要拍的劇本；但澎哥自己有很多原創劇本，所以希望用自己的，別人就不會那麼輕易拿錢出來投資，他又覺得自己的原創劇本很珍貴，是他人生的結晶心得，他說人過60歲要留下很多作品，所以一直在這個思維裡。」

許效舜坦承澎恰恰的背後資金及行政模式，自己完全不了解，「我經常跟他講，你要把身體顧好才沒有問題，錢上面要好好控管，借錢做創作，未來票房還要一肩扛，這樣不是很辛苦？不過，我們能幫忙的一直在幫忙。」

(中時 )