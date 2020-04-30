片中詭屍亂竄宛如拉丁版《屍戰朝鮮》。（可樂電影提供）

如果「多人運動」發生在停屍間這樣「渣男」們還敢挑戰嗎？恐怖電影《現屍報》跟上時事題，在上映首日釋出獨家驚悚精彩片段，警告所有肇逃者、渣男們小心身後，畫面馬上嚇壞所有網民、觀眾，引起超高討論與關注。

《現屍報》從一位不長進的渣男肇事逃逸後，就此展開一場在恐怖醫院前所未見的停屍間傳說，男主角迪果在擔任醫院大夜班警衛的第一天，與女友通電話，畫面驚見恐怖裸女、皺皮垂奶的陌生女子，慢悠悠晃過男主角背後，如此陰森的氣場卻讓女友誤以為渣男友正在進行「多人運動」、停屍間秘密開派對，殊不知這只是活屍即將開始亂竄、肆虐的開端。

電影中活屍的裝扮相當逼真、細膩，搭配特殊音效，將氣氛營造的相當驚悚，宛如活屍地獄，而為了追蹤消失的屍體，警衛則莫名被反鎖在停屍間，遭到大量詭屍追逐、攻擊，並且運用特殊的運鏡、剪接、單靠主角一人與活屍的之間互動，就足以帶給觀眾一場全新的視覺體驗。

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