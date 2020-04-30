面對新冠肺炎疫情，中央疫情指揮中心30日宣布連續5天0確診、繳出「奧運五環」的亮眼成績，除中華奧會林鴻道主席以實際行動，共同力挺防疫，中華奧會日前也特別邀請1964年東京奧運中華代表團掌旗官－「亞洲鐵人」吳阿民教授，親筆寫下「挺住」二字，象徵運動員堅毅精神，並推出社群活動，邀請全民一同響應，攜手度過延燒全球的病毒挑戰。

今年初起全球受到疫情威脅，原定於7月的運動盛事－東京奧運更因此延期；打亂不少運動員訓練節奏，但運動員重新調適心情與訓練步調，勇敢對抗心理負能量，體現出運動員精神－碰到困境從不卻步、持續向前，挺住只為夢想。

國際奧會也以 #StayStrong 為主題，鼓勵全民適時運動（#BeActive）、提升免疫力，保持健康（#StayHealthy），挺過疫情難關，因此在五一連假前夕，中華奧會特別推出「挺住」系列社群大頭貼框，呼應國際奧會#StayStrong的奧林匹克精神，面對全人類共同的挑戰。

值得一提的是，大頭貼框上蒼勁渾厚的「挺住」二字，是由1966年曼谷亞運，逆轉勝為我國摘下十項全能金牌的「亞洲鐵人」，現年83歲的吳阿民教授，也是上一屆東京奧運中華代表團的掌旗官，在現在這個全民抗疫的關鍵時刻親筆寫下，並贈與中華奧會，勉勵運動員堅毅不屈、奮戰到底。

中華奧會副秘書長吳國譽表示，將會有多位國手陸續響應「挺住」大頭貼框，歡迎全民響應，為自己喜愛的選手，以及中華隊加油打氣。於Facebook大頭貼框搜尋「一起防守」及「共享平安」。更多最新消息，請上中華奧會粉絲專頁：https://www.facebook.com/noc.tpe/。

(中時 )