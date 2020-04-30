今年42歲崔江姬在最新動作喜劇《Good Casting》化身傳奇探員，她首集為達成任務，假扮犯人臥底監獄，撞見獄友遭集體霸凌出手相助，1打4大展俐落身手，還使出高難度動作「剪刀腳」完勝霸凌惡女，緊湊節奏令人屏息，收視一度衝破14.3％，稱霸同時段收視冠軍，而她在最新一集的內容中，與渣男上司談分手，發狠怒嗆對方「叛徒」，還拔下髮夾當武器，射向落荒而逃的上司，身手了得，堪稱最不能惹的前女友。

崔江姬飾演的國情院傳奇黑色探員「白燦美」，綽號「頂級瘋子」，火爆的個性讓她成為國情院「問題人物」。為符合探員的身手，她一週要接受2至3次的訓練，崔江姬對此樂在其中：「動作戲很爽快、很有趣！」不只有動作戲，她與小6歲的男主角李相燁有不少對手戲，還曾與李鐘赫飾演的國情院3組組長「董冠秀」秘密交往，兩人分手的過程也在最新一集的後記曝光。

劇中崔江姬來到約好的餐廳，李鐘赫先是要她把放在桌上的槍枝、刀叉全收走，在準備道出分手一詞前，崔江姬突然一把拍死飛過眼前的蒼蠅，讓他嚇到一度把話吞回去，緩了一下才支吾地提出分手，崔江姬先是深吸一口氣，抓狂大吼打算翻桌，立刻被李鐘赫制止：「妳上個月不也因為破壞公物被罰錢？」她才就此作罷。

崔江姬接著哽咽控訴對方避不見面、搞失蹤，話鋒一轉惡狠狠道：「不管你是劈腿，還是變心，你就只是叛徒！」李鐘赫低頭回：「對，我就是個渣男。」崔江姬再狠嗆：「你知道我都怎麼對付做錯事的人吧，我給你3秒，馬上給我消失！」馬上拔下髮夾當武器， 射向落荒而逃的李鐘赫，超猛回擊讓網友直呼：「這個前女友不能惹！」

《Good Casting》描述在國情院存在感超低，好不容易守住辦公桌的女性們被調任為現場要員後，首次展開「偽裝潛入作戰」的動作喜劇。LINE TV每周二、三早上10點跟播韓國。

(中時 )