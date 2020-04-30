永捷(4714)因新冠疫情受惠樹脂、TPU等轉單效應，第一季營收年增43％，毛利率31.12％,淨利7034.7萬元，年成長31.5倍，EPS0.68元。永捷今年除了客戶近期急單與轉單需求，在國防類新產品開發已完成階段性認證通過，新客戶開發有顯著成效，預期可在未來帶進新業績成長。 永捷去年營收年增47％，毛利率17.83％，本業順利轉盈，EPS1.01元。新冠肺炎疫情打亂中國、東南亞供應鏈，許多大廠開始都把訂單移往台灣，永捷受惠紡織類樹脂、TPU轉單效應，3月營收年增率139.01％，第一季營收1.74億元，年增四成。

永捷指出，目前因石油價格大幅下降，原物料成本也隨之降低，毛利率有逐月上升的趨勢，待市場恢復，公利將可隨著業績成長一同提升。 此外，永捷在可撓性有機發光二極體(Flexible OLED)顯示器高硬度耐磨材料在認證及佈局上，仍持續配合客戶開發試產，積極爭取新產品認證，目前已開發出十幾種新產品線，未來有望帶動出貨成長。

(工商 )