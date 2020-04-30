雲林縣北港遊客中心推出真人實境「藝閣上河圖大富翁」，用遊戲介紹在地特色景點。（張朝欣攝）

雲林縣北港遊客中心為介紹地方特色景點，以清明上河圖為發想結合大富翁桌遊，推出長、寬各8公尺的真人實境「藝閣上河圖大富翁」，中間主圖案記錄早年藝閣遊街情境，周邊圖案則介紹在地景點，民眾可擲骰子在圖上走動，於遊戲中了解景點資訊，將在51勞動節推出供民眾體驗。

北港遊客中心由北港自來水廠10角水塔改建而成，是全台罕見的古蹟級遊客中心，為讓民眾在疫情期間到戶外紓壓，最近遊客中心製作了1個大型「藝閣上河圖大富翁」，讓遊客用真人實境方式玩大富翁遊戲，同時認識北港鎮的40個特色景點。

遊客中心負責人蔡享潤表示，「藝閣上河圖大富翁」中間主圖案，比照「清明上河圖」散點透視畫法，記錄早年北港媽祖遶境時藝閣遊街、庶民生活情境，當時藝閣還是用牛車拖動，周邊有捏麵人、烤魷魚等小吃，以及撈魚遊戲、野台布袋戲，充滿節慶歡樂氛圍。

40個特色景點包括朝天宮媽祖廟、百年甕牆、義民廟、水道頭文化園區、北港工藝坊、天空步道等，透過遊客中心人員解說，可讓民眾玩遊戲之餘，深入了解北港的歷史文化，未來將發行桌遊版「藝閣上河圖大富翁」，讓遊客帶回家與親友同樂。

蔡享潤指出，真人實境「藝閣上河圖大富翁」，將於51勞動節連續假期正式登場，昨天請幼兒園小朋友試玩，寓教於樂效果非常好，日後還會推出以北港百年藝陣為主題的真人實境大富翁，行銷北港小鎮的藝陣文化。

(中時 )