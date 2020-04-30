雲林縣北港遊客中心為介紹地方特色景點，以清明上河圖為發想結合大富翁桌遊，推出長、寬各8公尺的真人實境「藝閣上河圖大富翁」，中間主圖案記錄早年藝閣遊街情境，周邊圖案則介紹在地景點，民眾可擲骰子在圖上走動，於遊戲中了解景點資訊，將在51勞動節推出供民眾體驗。
北港遊客中心由北港自來水廠10角水塔改建而成，是全台罕見的古蹟級遊客中心，為讓民眾在疫情期間到戶外紓壓，最近遊客中心製作了1個大型「藝閣上河圖大富翁」，讓遊客用真人實境方式玩大富翁遊戲，同時認識北港鎮的40個特色景點。
遊客中心負責人蔡享潤表示，「藝閣上河圖大富翁」中間主圖案，比照「清明上河圖」散點透視畫法，記錄早年北港媽祖遶境時藝閣遊街、庶民生活情境，當時藝閣還是用牛車拖動，周邊有捏麵人、烤魷魚等小吃，以及撈魚遊戲、野台布袋戲，充滿節慶歡樂氛圍。
40個特色景點包括朝天宮媽祖廟、百年甕牆、義民廟、水道頭文化園區、北港工藝坊、天空步道等，透過遊客中心人員解說，可讓民眾玩遊戲之餘，深入了解北港的歷史文化，未來將發行桌遊版「藝閣上河圖大富翁」，讓遊客帶回家與親友同樂。
蔡享潤指出，真人實境「藝閣上河圖大富翁」，將於51勞動節連續假期正式登場，昨天請幼兒園小朋友試玩，寓教於樂效果非常好，日後還會推出以北港百年藝陣為主題的真人實境大富翁，行銷北港小鎮的藝陣文化。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。