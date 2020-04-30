中央選舉委員會今日晚間發佈聲明表示，針對高雄市政府教育局、民政局限制高雄市選舉委員會借用學校、私人場所，辦理高雄市長韓國瑜罷免案投票。呼籲高雄市政府教育局、民政局配合高雄市選委會，切勿阻撓選務工作之進行，妨礙人民正當行使罷免權。

中選會說明，依據公職人員選舉罷免法第57條第1項規定，及各種選舉往例，投票所有將近一半是設在學校，其他則是設在活動中心、機關、團體、廟宇(教堂)或民宅等。

中選會指出，本次罷免案，將設置1823個投票所，高雄市選委會將於今年5月11日公告投票所設置地點。然而從今年4月17日罷免案宣告成立以來，高雄市選委會的場地借用進度落後。

中選會強調，依據地方制度法第18條規定及公職人員選舉罷免法第11條第2項規定，投票所、開票所設置及管理之辦理事項，應由高雄市選委會指揮。呼籲高雄市政府教育局、民政局依據上開法律規定，配合高雄市選舉委員會的選務工作規劃。

中選會聲明，已依據疫情指揮中心訂定規範，這次的罷免案，已要求高雄市選委會於今年4月24日邀集高雄市政府各單位，討論通過本罷免案防疫計畫，讓防疫措施更完備。

中選會表示，高雄市政府教育局、民政局如對於防疫措施有任何建議，可提供該會及高雄市選舉委員會參考辦理，切勿恣意假借疫情或以其他空泛事由限制場地借用，妨礙本次罷免選務之進行。

(中時 )