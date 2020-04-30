足壇超級巨星貝克漢日前在個人臉書發文稱讚台灣防疫，瞬間獲得龐大台灣網友的好評，但後來驚覺貝克漢的發文只有台灣民眾可以看得到，因此遭到譏諷貝克漢這篇發文是假的。國內行銷公司董事長表示，想要邀請巨星代言或是發文的代價非常高，往往都要花費數百萬美元的價碼，如果貝克漢這次發文是人為操作的話，未免太不划算了吧！

貝克漢在自己臉書發文向台灣網友問好、稱台灣人是「家人」、還請教台灣朋友在家防疫可以做什麼。這篇友好發文得到6百多次的轉發、1千多則留言，大說數網友都認為台灣的出色防疫就連超級巨星都看到了。

不過，貝克漢的這篇發文在後來被查出國外網友根本看不到，因此被隱射是有人在背後操作。對此，國內某家重量級運動行銷公司老董說，超級巨星的背後都有經紀團隊，往往一個產品合約動輒數百萬至上千萬美元價碼，過往來台的巨星包含NBA喬丹、布萊恩、哈登等人都是應產品商邀約而來，每次登台演出的價碼都是用小時來計算的。

對於貝克漢在臉書發文引起的風波，行銷公司老董不願多加揣測，只回了一句話，應該不會有任何單位會做這種賠本生意吧！

(中時 )