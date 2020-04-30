南山人壽前董事長杜英宗因「境界」系統出問題，遭到金管會停權2年，此停職要到2021年9月20日才期滿。雖一度選出繼任人選但遭金管會緩議，隨後由南山人壽董事、前日盛金控董事長陳棠代理董座一職。根據南山人壽30日發布重訊指出，潤成投資法人代表杜英宗改由陳棠繼任，由董事會推舉陳棠繼任董事長。

南山人壽指出，公司法人股東潤成投資於109年4月30日將其法人代表杜英宗改派為陳棠，杜英宗原任本公司董事長職務出缺，本公司董事會通過推舉陳棠繼任董事長。

杜英宗遭停職後，南山人壽則是推舉保險史上最年輕董事長、大股東尹衍樑獨子尹崇堯出任代理董事長，但遭金管會緩議，隨後選出當時年齡已達85歲的陳棠出任，由於陳棠有40～50年的金融資歷，南山人壽希望此人選能符合金管會要求的金融專業與資歷。

杜英宗因為南山人壽資訊系統境界成就諸多疏失，決策未盡周延等問題，在2019年9月被金管會停職二年，且要求二年內杜英宗不得再接觸南山人壽業務、不得出現在辦公場所，南山人壽二年內亦不得以任何形式再支付給杜英宗報酬

之前南山人壽是以代理董事長方式處理，雖然人選一度有變，最後確定由資深金融專業人士陳棠代理，且總經理目前亦是代理，由資深副總范文偉暫代。

南山人壽的公告顯示，陳棠辭去自然人董事暨代理董事長職務，潤成投資同時更換法人代表杜英宗，而杜英宗不再是法人代表後，董事長一職亦空出來，南山人壽董事會推舉陳棠接任，壽險董事長人事案為備查制，即金管會事後認可，但期間執行業務都有效力。

杜英宗是潤成投資入主南山人壽的初始團隊成員，目前也還持有南山人壽股份3.78億股，約占3～4％股權，南山人壽強調是為了健全公司治理，因此作人事調整。

(中時電子報)