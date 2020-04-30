金材昱（左）和朴敏英的「手腕之吻」也引發話題。（八大提供）

被網友封為2019年吻戲冠軍韓劇《她的私生活》，八大戲劇台於5月1日晚間11點首播，男女主角金材昱、朴敏英劇中令人臉紅心跳的親熱接吻橋段高達12場，不僅場次多，親親招式花樣百出，像是「手腕之吻」、「矇眼之吻」等，粉絲開玩笑稱，要列入吻戲教科書。

朴敏英兩年前因作品《金秘書為何那樣》人氣攀升，「金秘書」順勢成了她在台灣影迷心目中的代名詞，事隔一年，與男神金材昱首度合作推出《她的私生活》，金材昱飾演美術館館長，外表冷酷令人畏懼，朴敏英負責美術館的策展，精明幹練，回到家立刻轉換身份成了瘋狂追星族。兩人因工作交手，朴敏英隱藏20年迷妹秘密，不僅被金材昱看穿，為應付旁人假扮情侶的他們，過程中愛苗滋生，最後假戲真愛。

《她的私生活》堪稱顏值破表的浪漫愛情劇，加上惹火的親密互動情節，上檔時即激起網友們熱烈興奮討論，影迷津津樂道細數所有吻戲，除了金材昱主動深情獻吻，朴敏英也化被動轉主攻，當中有場「矇眼之吻」，就是朴敏英的想像戲，並且打破夢幻型的粉紅泡泡，上演成人式劇情，令人看得心跳加速。

朴敏英除了被網友戲稱是「行走的賀爾蒙」的金材昱擄獲芳心外，劇中她還有一位默默付出的暖男安普賢，與朴敏英戲裡是青梅竹馬，擔任體育館的館長，和金材昱同樣喜歡著女主角，故事因而有著三角戀情感關係。

安普賢近期因參與《梨泰院CLASS》演出詮釋小屁孩，備受關注，不少綜藝節目都看得到他身影，而他自己也談到，本人個性其實和《她的私生活》較貼近。

(中時 )