許多國家在年初的時候，都小看新冠病毒的嚴重性，出現不少「佛系防疫」的決定，但隨著疫情加重，多數國家都改變了，但是巴西卻依然佛系。真正緊張的是巴西的鄰居們，包括巴拉圭、阿根廷、哥倫比亞等國，在邊界嚴守。

美聯社報導，巴西是南美最大國，人口也最多，再加上幾乎所有南美國家都有與巴西接壤，所以巴西的新冠疫情較嚴重。根據巴西政府與約翰霍普金斯大學的統計數據，目前巴西已有7萬起病例，以及和5,000多起死亡，遠遠超過其鄰國。由於巴西沒有重視防疫工作，因為外界認為，這樣的數據可能還低估。

即使疫情如此嚴重，但是巴西沒有管制邊界，也沒有封城、隔離或宵禁等措施，巴西總統波索那羅(Jair Bolsonaro)被記者問到「現在巴西的疫情比中國大陸還嚴重」的問題時，

他只說：「那又如何?你是希望我做什麼?」

與巴西不同，鄰國巴拉圭則嚴陣以待，巴拉圭城市卡瓦列羅（Pedro Juan Caballero）與巴西蓬塔波拉（PuntaPorá）相接攘，為防止疫情流入，巴拉圭政府派出工兵，在兩國邊界的主要公路前244米處，挖了一條溝，以防止人們進入巴拉圭。

巴拉圭的防疫算頗為到位，自3月24日以來，已確認的新冠病毒病例不到250例。

南美第二大國阿根廷，與巴西也有幾百公里的邊界線。官員表示，他們在防疫工作上，確時特別擔心來自巴西的卡車運輸， 阿根廷總統費南德斯(Alberto Fernandez )在週六接受訪問時，不諱言的說：「巴西讓我相當擔心，巴西是我們最大的貿易國，有大量的交通往來，來自聖保羅的車輛很多，然而那裡的感染率極高。就我看來，巴西政府並沒有認真面對疫情。」

在與巴西接壤的幾個省份，阿根廷正在努力建立安全的模式，他們現在設計清洗區，來自巴西的卡車，要先經過消毒，而且駕駛員無需與阿根廷人接觸，即可卸載貨品。

阿根廷大約有4000例病例，200多人病逝。

哥倫比亞也很擔心，波哥大國立大學的流行病學尼尼奧（JuliánFernandezNiño）說：「巴西具有強大的科學和經濟能力，但顯然其領導層，在抗擊冠狀病毒方面抱持不科學的立場。」

就連經濟處於崩潰的社會主義國家委內瑞拉，也表示擔心鄰國巴西。總統馬杜羅（NicolásMaduro）上週在國家電視台上說：「我已下令加強與巴西的邊境管控，以確保流行病不會進入。」

玻利維亞與巴西關係很好，所以他們不願批評巴西。但是國防部長羅佩茲(Fernando López )已決定本月將強行關閉玻巴邊境。

他說：「如果我們在邊界上繼續保持開放，我們的國家檢疫將毫無用處。」

(中時電子報)