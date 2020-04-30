毅力媽媽徐林素卿（紅衣）長期以志工身分關懷社區老人，陪伴她們做健身操。（林雅惠攝）

高雄市旗山溪洲阿嬤徐林素卿，年輕時獨力照顧2名小孩養成她毅力性格，17年前她為了讓溪洲孩子傳承家鄉文化，開始扮演孩子們的母親，引導孩子認識在地特色，同時她也對當地老人付出關懷，長期關注小孩、老人，讓她榮獲今年母親節「毅力媽媽」的美名。

67歲徐林素卿先生是職業軍人，年輕時照顧家庭重擔全落在她身上，在照顧孩子當時，她發現溪洲有許多隔代教養家庭，孩子幾乎不認識在地文化，於是17年前她開始引導孩子進入社區，透過玩遊戲方式來認識溪洲。

4年前，徐林素卿考量許多孩子無法有時間再到社區，於是開始走進溪洲國小校園，以志工兼長輩身分，為學生講授溪洲文化，讓孩子們認識溪洲產業及文化，如香蕉花可當鞋子穿、椰子葉可做成遊戲車，讓學生認識先人的生活足跡。

此外，徐林素卿也投入老人關懷服務，引導老人進入社區陪伴她們做健康操，也邀請老師教授實用課程，使得老人從不識字會寫自己名字，體弱多病的身體也漸漸健朗起來。

徐林素卿雖然已是阿嬤，但在溪洲地區，她是許多小孩及老人的「媽媽」，今年母親節將到，她被高雄市政府社會局入選為模範母親，成為「毅力媽媽」的表徵，得知自己獲得該榮耀，她表示：「非常開心」。

(中時 )