北市林森北路錢櫃火警，30日再添一名罹難者，讓這起悲劇共造成6人死亡。今日家屬忍痛拔管、放棄搶救的29歲張瑋宏，當日與友人一起到錢櫃幫周雨喬慶生，火災發生後一群人躲進包廂廁所，但因吸入大量濃煙，造成周女送醫不治，張男也失去生命跡象，經送往台大裝上葉克膜搶救5天後，張男仍回天乏術，不幸與壽星雙雙罹難。

台大醫院今天下午1點31分宣告張男死亡，讓其父母當場崩潰痛哭，警方已通知張男的哥哥到派出所製作筆錄，報請檢察官相驗。

警方調查，張男與友人當天在錢櫃902包廂幫周雨喬慶祝36歲生日，不料，卻與周女共遇死劫。張男的父母與哥哥住在新北市汐止區，張男因擔任超商正職員工，獨自搬到板橋租屋，但一家人感情極好，也時常聯繫。

警消當日將張男救出時，他已失去生命跡象，最後經比對查證才確認其身分，家屬接到噩耗趕到台大醫院難過不已，在院方安裝葉克膜搶救後，一直期盼能出現奇蹟，但因病情不見好轉，家屬不忍張男再受到折磨，始忍痛同意拔管。

(中時 )