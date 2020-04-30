長興(1717)自結3月稅前獲利2.66億元，，較2月份虧損5344萬元轉盈，以股本124.03億元計算，單月每股稅前賺0.21元；1-3月稅前淨利2.5億元，每股稅前盈餘0.2元。長興第二季電子材料乾膜光阻稼動率近滿載，表現最佳，特化也有九成，合成樹脂約七到八成，力拚逆襲推進。 長興法說會透露，原油去年底一路走跌，只要短期間不要快速反彈，有助於原料成本控管，支撐毛利率向上提振。此外，5G發展帶動基地台、伺服器發展，近期電子業更有急單效應帶動，電子材料接單能見度達一個季度。

長興電子材料營收佔比約30.5％，乾膜光阻全球市占率第一。目前筆電、伺服器等需求仍供不應求，能見度至少在3個月，推估今年乾膜光阻事業約5％年增表現。特化持續朝高階產品佔比從兩成推進至三成為目標，有助提振收益結構。

此外，長興合成樹脂以兩岸為主，銷量占事業部總量八成，有鑑於東南亞地區經濟成長快速，馬來西亞新廠為東南亞區域生產中心，年產9萬噸。先前因馬國防疫封城，影響生產約半個月，近期已獲淮復工，今年營運有望損益兩平。

(工商 )