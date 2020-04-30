鳥松區長王耀弘（左九）帶領同仁至「老丁家」a店，預購飲品慰勞員工及警方、衛生所及環保局等單位防疫人員。（林雅惠攝）

高雄市長韓國瑜於3月底發起「暖心相守寄未來」活動，經民政局長曹桓榮率先響應寄杯並呼籲各區區長接棒，30日大樹區長汪小芬及鳥松區長王耀弘分別與同仁以暖心預購行動支持鄰里好店，預購產品慰勞第一線防疫人員。

大樹區「啞巴冰」為享譽40年傳統老店兼賣清冰的柑仔店，其堅持手作的古早味清冰好吃到讓你說不出話來，而有「啞巴冰」的名號，但近來受到新冠肺炎疫情影響，生意受到嚴重衝擊，大樹區長汪小芬30日到「啞巴冰」暖心預購，贈送給當地弱勢及獨居老人。

另位於大樹區久堂里的「長江飯店」，為享譽逾50年老店，是長字輩兒時記憶中家族聚會、喜慶婚宴的老字號餐廳，近年轉型為小吃餐飲，中華紙漿公司久堂廠高階主管和汪區長一同到長江飯店，當場預購100份餐卷提供里長作為里內關懷弱勢及獨居老人使用。

此外，鳥松區長王耀弘為感謝第一線防疫人員辛勞，30日率領同仁至澄清湖東側鳥松國小旁的「老丁家」a店，預購飲品慰勞同仁、轄內分駐所、派出所、衛生所及環保局等單位防疫人員。

區長王耀弘表示，感謝防疫夥伴在防疫期間日以繼夜堅守崗位扛起防疫重任，希望此暖心行動達到拋磚引玉功效，能夠邀請更多人共襄盛舉。

(中時 )