防疫兼學族語！因應新冠肺炎疫情，台南市教育局屢有防疫創新作為，原住民族教育資源中心特別邀請專職族語老師，用阿美語、布農語、魯凱語及排灣語等不同族群語言，將防疫正確觀念製作成族語宣導墊板，限量2000片，即日起開放市轄屬學校提出申請配送。

結合防疫宣導及語言教育的墊板，讓人眼睛一亮，台南市教育局表示，台南是多元族群的友善城市，教育現場透過課程融入、情境營造等方式，讓學族語更加生活化，也讓學生在防疫教學情境中，體認族群語文對鄉土文化延續及創新的重要性，培養學生能在日常生活中應用族語。

經族語老師討論後，將口語化提升免疫力的口訣列在族語防疫墊板上，如「別晚睡、要早起、勤洗手、多喝水、做運動、不挑食」等，學童不只學到族語，更能隨時提醒自己保持身體健康，保護自己就是保護身邊的人。

原民中心白惠蘭主任表示，族語防疫墊板即日起開放本市轄屬學校提出申請配送，申請方式將公告於本市教育公告系統。面對這次疫情，感謝每一位為防疫工作付出心力的人，我們應該做好個人健康管理，盡自己本分，提升免疫力，原氣mapolong(阿美族語一起之意)疫起來加油，守護台灣從我開始。

(中時 )