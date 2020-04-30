日前採購新北製造的隔離衣、面罩、布口罩，贈與疫情嚴重的美國紐約市。（新北市秘書處提供／許哲瑗新北傳真）

新北市透過多場線上國際論壇、視訊會議，與各界合作分享防疫。（新北市秘書處提供／許哲瑗新北傳真）

新北物資捐贈消息受到外國媒體大篇幅刊登，圖為史坦堡縣當地報紙。（新北市秘書處提供／許哲瑗新北傳真）

新北3月推出英文版防疫手冊，分享給世界各地的國際友好夥伴。（新北市秘書處提供／許哲瑗新北傳真）

國際疫情嚴峻，新北市推動國際防疫交流，除了打造英文版防疫手冊、主辦防疫線上論壇外，日前邀集哥倫比雅大學台灣校友會，共同採購隔離衣、面罩、布口罩等物資，送往美國辛辛那提市、德國史坦堡縣，以及疫情嚴重的美國紐約市，盼利用自身防疫經驗，與國際攜手度過難關。

新北市府今召開新冠疫情應變會議，秘書處長饒慶裕表示，新北市完成5大交流項目；其中3月完成英文版防疫手冊，列出9大防疫措施，搭配時序與數據，透過線上會議、網路社群，將防疫資訊分享各國。

饒慶裕指出，包括有1000個會員城市以上的「城市與地方政府聯合會」、「Metropolis」等單位，都回饋熱烈、反應良好，還吸引各城市邀請新北市參與線上論壇，互相交流防疫經驗。

饒慶裕指出，美國辛辛那提市及德國史坦堡縣，4月間分別寫信向新北市求助醫療物資，秘書處獲知後，邀集教育局、經發局、哥倫比亞大學台灣校友會，向新北市廠商採購相關物資，送往各城市，盼以棉薄之力，協助各城市共度難關。

「台灣朋友真可靠！」史坦堡縣長Karl Roth獲贈後來信致謝，他說他將在4月30日卸任，這是侯市長送給他最好的卸任禮物；美國辛辛那提電視台、德國3大報紙之一的南德日報，也發布新聞感謝新北協助。

新北市長侯友宜表示，新北市要與全球城市並肩作戰，在物資充裕的情況下，盡力援助需要幫忙的城市，疫情結束後，更要加強與國際接軌，一起恢復正常生活。

(中時 )