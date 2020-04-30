國際疫情嚴峻，新北市推動國際防疫交流，除了打造英文版防疫手冊、主辦防疫線上論壇外，日前邀集哥倫比雅大學台灣校友會，共同採購隔離衣、面罩、布口罩等物資，送往美國辛辛那提市、德國史坦堡縣，以及疫情嚴重的美國紐約市，盼利用自身防疫經驗，與國際攜手度過難關。
新北市府今召開新冠疫情應變會議，秘書處長饒慶裕表示，新北市完成5大交流項目；其中3月完成英文版防疫手冊，列出9大防疫措施，搭配時序與數據，透過線上會議、網路社群，將防疫資訊分享各國。
饒慶裕指出，包括有1000個會員城市以上的「城市與地方政府聯合會」、「Metropolis」等單位，都回饋熱烈、反應良好，還吸引各城市邀請新北市參與線上論壇，互相交流防疫經驗。
饒慶裕指出，美國辛辛那提市及德國史坦堡縣，4月間分別寫信向新北市求助醫療物資，秘書處獲知後，邀集教育局、經發局、哥倫比亞大學台灣校友會，向新北市廠商採購相關物資，送往各城市，盼以棉薄之力，協助各城市共度難關。
「台灣朋友真可靠！」史坦堡縣長Karl Roth獲贈後來信致謝，他說他將在4月30日卸任，這是侯市長送給他最好的卸任禮物；美國辛辛那提電視台、德國3大報紙之一的南德日報，也發布新聞感謝新北協助。
新北市長侯友宜表示，新北市要與全球城市並肩作戰，在物資充裕的情況下，盡力援助需要幫忙的城市，疫情結束後，更要加強與國際接軌，一起恢復正常生活。
(中時 )
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