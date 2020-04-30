新冠疫情延燒、宅經濟夯，也推升我國數位存款帳戶呈現爆發成長！金管會銀行局30日發布最新統計，截至2020年3月底，我國線上數位帳戶開戶數行逾4百萬戶、達415萬戶，季增率逾2成，達22.65％，而數位存款帳戶數前五大與去年底一樣，為台新、國泰世華、王道、永豐、第一銀。

銀行局副局長黃光熙指出，截至2020年3月底，有32家銀行開辦線上開戶業務，共有415萬戶申辦，今年首季就成長了近77萬戶，其中，第二類存款帳戶（銀行既有客戶線上開戶）增幅最大，一季就增加了30多萬戶、季成長29.91％，其次是第三類帳戶（他行存款戶或信用卡線上開戶），季成長21.96％，第一類（用自然人憑證開戶）只有16.33％。他分析，過去是第三類帳戶成長比較快，但現在可看到民眾會去選擇適合自己的方式線上開戶，朝均衡成長方向發展。

據銀行局統計，2019年第4季，數位存款帳戶的季成長率僅19.8％、但2020年第一季，季成長率達22.65％，增幅持續擴大，除銀行積極推廣數位存款帳戶外，疫情升溫也有關，民眾減少上銀行辦事紛改線上趨勢明顯。

數位存款帳戶五分天下的態勢也很明顯。銀行局官員指出，今年首季前五大為台新銀行198.8萬戶、國泰世華銀行58.4萬戶、王道銀行43.5萬戶、永豐銀行37.2萬戶、第一銀行20.5萬戶，排名與去年底差不多。

金管會從2015年10月通過銀行公會提出的「銀行受理客戶以網路方式開立數位存款帳戶作業範本」後，各銀行從2015年底陸續推出線上開戶業務，也就是數位帳戶。

銀行局官員認為，面對新冠肺炎疫情擴大蔓延，導致銀行臨櫃客戶更減少，加上現在數位帳戶已具備許多功能，能讓民眾不須外出就辦理金融業務，因此，預估今年開戶數可望繼續成長。

(工商 )