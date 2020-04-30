三大投資方案又有好消息，投資臺灣事務所30召開會議，會中通過6家中小企業擴大投資31億元，中小企業加速投資行動方案」已召開38次聯審，通過219家中小企業投資約942億元，帶來9,028個本國就業機會。

事務所說，本周審查通過的6家中小企業，包括光鈦國際、印能科技、耀星科技、碩陽電機、秀強企業及政澄水產。總計投資臺灣3大方案已帶動465家企業投資約9,841億元，預估創造8,1萬個本國就業機會，後續尚有53家企業排隊待審，三大方案破兆倒數中。

光鈦國際工業是擁有超過20年以上客製化鋁擠型設備經驗，服務半導體、電子、生技等多項工業自動化領域。由於全球市場量少樣多的產品需求，因此光鈦斥資逾7億元於台中市關連工業區新建廠房，同時添購智慧化機器設備，為兩大事業部再添生力軍。

印能科技專精於生產半導體專用除泡設備，是全球半導體產業界一致認可的製程除泡解決專家，已為全球封裝生產線上應用超過1千套方案。為持續強化國際競爭力及吸引國際與本土人才，預計斥資近9億元在新竹市海山擴建營運總部、研發中心與科技廠房，此外，由於舊有產線有一部分仰賴人工作業，此次投資將導入智慧自動化生產線強化競爭實力，將可創造42個工作機會。

耀星科技從事精密機械加工、航太零件製造，主要生產世界各大品牌真空泵浦的副廠維修零件，自產自銷行銷全球。航太零件製造，是臺灣少數能完整取得國際認證的航空零件製造廠，專為長榮航太與中科院生產航太關鍵零件，近年來更與中科院合作發展特殊加工技術。為深耕台灣提升製造技術能力，協助國家整體研發能量，追求台灣製造成為高品質代名詞，預計招募本國員工12名，斥資近4億元於桃園蘆竹設立新廠整併現有產線，另將持續投入新技術與新產品研發，為提升台灣工業技術能力繼續努力，開創更多台灣人的驕傲。

(工商 )