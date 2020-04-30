新冠病毒疫情延燒影響商業經濟，台東縣以觀光為主要經濟來源更遭受重創，有些業者亟需現金周轉，竟有地下錢莊趁火打劫高利放貸，年利率則高達120％至2400％暴利，如借10萬不還，利息高達240萬十分嚇人。

台東縣警察局發現2月迄今因新冠狀病毒疫情影響，不僅人心惶惶，直接影響商業經濟甚鉅，竟有不法當鋪業者，利益薰心以合法掩護非法，從事地下錢莊借貸，遭警方強力掃蕩。

縣警局指出，經刑事警察大隊科技犯罪偵查隊循線追查，發現古嫌經營當鋪，另找好友高嫌以合法掩護非法，共同經營地下錢莊，見陳姓民眾等11人，亟需用錢，以小額借貸新台幣1至5萬元不等，年利率則高達120％至2,400％暴利，使被害人無力償還，造成經濟危機。

經員警採24小時跟監蒐證，確認嫌犯違法事證與躲藏處所，時機成熟，即持搜索票至古、高二嫌等3處執行搜索，當場查獲手機、存摺、被害人簽署之本票、借據、身分證、駕照影本、記帳簿等證據，全案依刑法重利罪移送台東地方檢察署偵辦。

(中時 )