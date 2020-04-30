幸福川歷經10天清淤整治，不但恢復潔淨還引來大批鳥類棲息，原本的臭味也不見了。（袁庭堯攝）

水利局長李戎威強調，幸福川上一次清淤是在2015年，未來將每年定期清淤，維持水質穩定。（袁庭堯攝）

韓國瑜（右）強調，去年高市府已經清了3000多公里的下水道箱涵和68處易淹水點，今年更要鎖定易淹水點補強，讓市民安心。（袁庭堯攝）

原本以臭聞名的幸福川歷經10天清淤整治，不但恢復潔淨還引來大批鳥類棲息。高雄市長韓國瑜30日下午前往視察，期許幸福川與愛河共同打造高雄浪漫氣氛的景緻。水利局也承諾，未來將每年編列預算整治幸福川，維持乾淨的水質。

幸福川清淤工程自20日啟動，斥資1300多萬元，切割成4個工段同時發包進行。水利局3月先完成凱旋截流站清疏及下游橡皮壩修復，再將水位降低，動用山貓、水刀清除底泥及岸壁藻類雜物，同時也清理沿線截流井、清水放流管及曝氣設備，最後清出10820立方公尺淤泥，甚至還有廢棄腳踏車、沙發等雜物。

韓國瑜強調，高市府重視工程效率，都有立案追蹤管制。他也期許恢復乾淨樣貌的幸福川，與愛河共同成為高雄浪漫、優質的觀光景點。

水利局長李戎威強調，幸福川上一次清淤是在2015年，往後每年僅清除水面漂浮垃圾。目前幸福川沿岸污水用戶接管率約6成，家庭污水含氮、磷，排入川內與海水混合後，一遇氣溫升高，就容易變色、產生異味及滋生藻類。水利局未來將1年1清，同時加強污水接管率，強化幸福川的水質。

韓國瑜強調，幸福川的清淤工程只是高雄防汛工程超前部署的一個環節。去年起，高市府已經清了3000多公里的下水道箱涵和68處易淹水點，今年更要鎖定易淹水點補強，讓市民安心。

(中時 )