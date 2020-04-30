全國最年長、苗栗縣公館鄉福基診所醫師謝春梅29日辭世享耆壽99歲。苗栗縣長徐耀昌（右三）等人前往弔唁。（何冠嫻攝）

全國最年長、苗栗縣公館鄉福基診所醫師謝春梅29日辭世享耆壽99歲。診所景物依舊，讓人感懷謝春梅醫生行醫不輟。（何冠嫻攝）

全台最年長執業醫生、公館鄉福基診所醫生謝春梅，以醫療專業長期守護家鄉健康，懸壺濟世超過75年，29日晚間在家中辭世，享壽99歲。苗栗縣長徐耀昌、公館鄉長曾美露等人30日前往弔唁，讚譽謝春梅如華陀再世、造福地方。

謝春梅在半個月前，因身體不適住院，雖情況好轉但後來惡化，29日家中辭世，讓地方人士悲慟不捨。30日徐耀昌等人到公館福基診所，在謝老醫師靈前上香致哀、慰問家屬。徐耀昌表示，謝老醫師展現大愛精神一生行醫救人，如華陀再世，是醫界最佳典範。

謝春梅自日治時期行醫至今超過75年，23歲考取醫師執照，返鄉開業，造福鄉梓，高齡99歲仍行醫不輟，每日照常看診且眼睛與醫療技術更維持良好，打針一次完成，守護著居民健康70餘載，雙腳幾乎走遍村莊角落到病人家中看診，並對無法負擔醫療費用的弱勢鄉親，給予最大協助。

診所內景物依舊，歷來謝春梅獲故總統蔣中正、前總統馬英九及現任總統蔡英文頒發醫療典範、醫療奉獻獎的獎狀與照片，也高掛診間牆面，讓人感懷謝春梅的行醫奉獻，徐耀昌表示，謝老醫師的慈悲救人精神將長存大家心中。

(中時 )