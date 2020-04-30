新冠肺炎疫情期間，台中市僑光科技大學學生烘焙團隊，發起送暖給醫護活動，發揮所學，由師生特別研發製作健康營養麵包，30日送至台中榮民總醫院，感謝堅守第一線崗位的醫護人員，守護大家的健康。

曾獲得AFA韓國世界廚藝大賽餅乾組銀牌，來自馬來西亞的僑生胡芷君說，台灣人熱情、友善，因為台灣的防疫工作完整落實，才能讓她平安健康的繼續完成學業；送暖行動將會是在求學階段裡一段難忘的回憶。

僑光科技大學吳嘉生校長表示，這是一件很有意義的事情，在疫情仍延燒之祭，僑光科大師生盡棉薄之力，製作麵包送暖送愛，希望能讓勇敢堅持的醫護人員甜在嘴裡、暖在心裡，有更強大的力量保護自己、守護台灣。

台中榮民總醫院院長許惠恒說，中榮是中部地區唯一公立醫學中心，必須守住醫療防線、絕不退讓，除了守護台灣疫情，盼發揮醫療實力幫助仍未控制疫情的友邦，讓世界上所有的人恢復原來的生活步調。院方並製作「我不認識你，但我謝謝你」影片，表達醫護感謝，並宣示堅守民眾健康的決心。

(中時 )