海巡署岸巡隊29日在雲林縣麥寮鄉許厝寮漁港發現1隻死亡鯨豚，經成功大學「海洋生物暨海豚研究中心」協助處理，初步研判為瓶鼻海豚，由於這是今年雲林地區第4起鯨豚死亡案件，30日生態保育人士認為過於頻繁，希望相關單位介入調查。

海巡署中部分署第4岸巡隊許厝寮安檢所29日下午執行安檢勤務巡視，於港區內發現1隻死亡多時的鯨豚，立即通報成功大學「海洋生物暨海豚研究中心」協助處理，初步研判為瓶鼻海豚，體長約197公分、寬約50公分，研究中心人員採樣檢體後就地掩埋，並將檢體帶回進一步了解死亡原因。

研究中心指出，近期台灣相繼發生海豚擱淺案，可能因為食物鏈的關係，海豚在海中尋找及辦識食物時遭其他生物追趕，為保命在淺灘休息而導致擱淺死亡。

生態保育人士說，這已是今年雲林地區第4起鯨豚死亡案件，他們懷疑可能是海上工程的低頻噪音等環境擾動造成的，也可能是海域汙染導致鯨豚感官系統受影響釀禍，希望相關單位介入調查，以免更多鯨豚死得不明不白。

(中時 )