【麻布茶房繼續營業公告】(圖/摘自麻布茶房FB)

來台20年的日式料理店「麻布茶房」原定5/1要結束營業，不過集團業者今天又宣布，因為聽到大家的聲音，以及承載太多人的回憶了，於是與日方展開積極協商後，達成初步協議，暫時繼續代理品牌。在新的代理合約完成前，麻布茶房會繼續營業。

前幾日麻布茶房貼出結束營業公告，表示與日方代理合約到期，4月30日為最後一天營業，將在5月1日正式停止營業。網友一看公告後，馬上驚呼：「會想念冰淇淋的」、「我們的美好回憶」。

不過，麻布茶房4/30稍早在臉書粉專上貼出【繼續營業公告】，表示原訂在這波疫情影響下，我們選擇了與各位的回憶告別，讓集團旗下品牌能夠穩健度過。但是麻布茶房感性地說，「經過這幾天的沈澱與觀察，你們的留言與聲音，我們收到了！原來，麻布茶房這二十年，承載了太多人的回憶與故事。因此，我們與日方展開積極磋商，也初步達成暫時繼續代理品牌經營協議，在新的代理合約完成內容協商前，麻布茶房將繼續營業」。

消息一出後，許多網友紛紛回應「昨天去沒吃到，還以為沒機會在台灣吃了，還好還有機會！」、「呃… 結果我特地來等了快三小時」、「太好了，開心」。

(中時電子報)