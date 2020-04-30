五一連假將至，交通部推出高公局1968APP加強版，標示出熱點地區，提醒民眾避免前往，不過，因「失真」問題引發地方首長不滿。對此，交通部次長黃玉霖今表示，失真問題主要是中華電信運算方式不合理，這2天已經進行修正並測試，預計1日凌晨起就能呈現真實狀況。針對交通部還要再增加百處熱點，黃玉霖說，新增熱點由CDC統一規範及決定，交通部後續會持續滾動式檢討。

行政院下午召開紓困振興方案記者會，由政務委員龔明鑫、勞動部市長林明裕、交通部次長黃玉霖出席，報告紓困執行進度，針對1968APP熱點區域警示失真被罵翻，黃玉霖表示，1968 APP原本是高速公路車流資訊平台，CDC應用這個平台，顯示各景點、夜市等人群熱點警示。

黃玉霖坦言，因中華電信警示點運算標準不合理，原本用增加15％人潮，就進入黃燈或紅燈警示，等同景區內若有5個人，只要增加1個人，就會發出警示，這是不對的作法。

黃玉霖說，相關單位這兩天已修改運算方式，把點點熱點流量納入考量，依照過去假期平均算出安全流量，依人流做出示警分類，經過調整後昨天起進行測試，發現比較可以真實呈現每個控管點，再依實際人流及增量評估是否列入警示，1日凌晨起會重新上線。

(中時 )