受新冠肺炎疫情衝擊，社福機構募款大幅縮水；母親節將屆，台中市長盧秀燕30日促銷身障學員製作的糕餅產品，並化身糕餅師傅參與製作，為台中市26個身障機構產品掛保證。盧秀燕說，政府祭出社福紓困計畫，呼籲各界優先採購身障產品。

台中市長盧秀燕表示，很多社福團體在這次疫情受到衝擊，募款大幅縮水，庇護工廠產品銷售不佳，因為各行各業營收變少，捐款相對變少；社會局將提撥5千萬元紓困基金照顧社福機構，另加碼補助老師跟職工津貼，助社福團體度過難關。

社會局長彭懷真表示，許多社福團體暫緩大型募款活動，各式產品因曝光率降低影響訂單，鼓勵民眾將心意化為行動踴躍採購；另中央於4月20日起發放弱勢生活津貼，若因居家隔離或檢疫、染疫死亡、疫情導致工作不穩、失業，陷入家庭經濟困境，可至區公所申請中央急難紓困專案或急難救助，最高補助3萬元。

盧秀燕指出，公部門已優先採購身障福利機構所生產的各式產品，母親節檔期到來，呼籲民間單位響應採購，平常小額捐款支持社福機構的民眾繼續支持，讓他們繼續照顧身障學員。台中市身障者福利關懷協會理事長趙子妍說，母親節蛋糕預計銷售1000顆，僅售出1∕4，盼外界支持踴躍訂購。

(中時 )