徐若瑄推出新單曲〈別人的〉，獻給在天上的父親，該曲創作靈感是在她婚禮上，父親在台上幽默說：「嫁出去的查某囝，丟別人的啊啦。」她其實心裏想對爸爸說：「阮毋是別人的！」這也讓她動念，希望募集歌迷朋友的婚禮畫面，集合感動時刻，放在MV當中。

唱片公司開放募集約3周，收到來自台灣、香港、新加坡、馬來西亞、北美等地區近千位報名，導演從中精挑了60張照片、影片剪輯成MV，徐若瑄還力邀林心如、文華花苑總監陳妍嵐等好友共襄盛舉，成為MV彩蛋。

在MV中，看到林心如挽著父親的手，步上紅毯，父親把她的手交給老公霍建華的珍貴畫面。而〈別人的〉是徐若瑄寫給爸爸的歌，但心思細膩的她，認為不能忽略一手把他們拉拔長大的媽媽，於是她瞞著媽媽，在MV加入，她與媽媽在婚禮中坐在一起的畫面，及媽媽當年美麗結婚照作為壓軸，加上母親節將至，當作驚喜送給媽媽。

徐若瑄昨興奮在臉書發文：「正式版MV終於出來了！」並表示這首歌送給所有的父母們及未來將出嫁的女孩們，「離開原生家庭，我們會學著不再任性、就算跌倒，我們也會學著擦乾眼淚對自己負責。」她提前預祝全天下母親，「母親節快樂！」

徐若瑄新歌MV，藏彩蛋林心如、霍建華婚禮照。（擷取自YouTube）

徐若瑄新歌MV，藏彩蛋林心如、霍建華婚禮照。（擷取自YouTube）

(中時 )