一年一度的母親節即將到來，華泰王子大飯店因應全民共同防疫，館內九華樓、驢子餐廳分別推出母親節期間限定的外帶4人分享餐，套餐內容皆各含6道料理，每日各限量40套，即日起開放預訂，並於5月9日至10日取貨，如於5月5日前預訂付款完成，業者再加碼贈送母親節限定紅心皇后蛋糕。

九華樓招牌「華泰麥餅片皮鴨」。（華泰王子大飯店）

九華樓外帶餐由華泰大飯店集團中餐品牌廚藝總監黃傳明操刀設計，精選多樣受歡迎的料理，如清爽開胃的「泰式涼拌沙拉集」、鹹香夠味的「金銀塔香杏鮑菇」、香濃綿密的「慢火陳皮鴨骨粥」，以及招牌「華泰麥餅片皮鴨」、「明爐烤鴨斬件盤」，其中華泰片皮鴨為黃總監親赴宜蘭勘察挑選的北京鴨種，製作過程繁複細膩，烘烤全程由專人監督，達到外皮紅潤酥脆、口感紮實的片皮鴨肉，再搭配秘製嫩薑、清鮮蔥段、小黃瓜及甜麵醬與獨家麥香餅皮，每套外帶4人分享餐只要2980元。

圖為驢子特製香料厚切美國肋眼牛排20oz。（華泰王子大飯店）

驢子餐廳則精選「凱薩沙拉」、春季新菜「炙烤澎湖軟絲與椰香海鮮醬」以及「義式茄汁手工豬肉丸雞冠麵」，其中主餐「驢子特製香料厚切美國肋眼牛排20oz」以400度的JOSPER烤箱火烤，充分吸收烤箱內的木材香氣，又帶點炭火及波本威士忌餘韻，餐後甜點為人氣蛋糕「鮮奶油波士頓派」，使用純天然動物性鮮奶油製作，淡淡的牛奶與蜂蜜清香交織，柔軟蓬鬆的口感令人驚艷。

(中時 )