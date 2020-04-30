蜜拉喬維琪是李小龍的死忠粉絲。（華映娛樂提供）

動作喜劇《素人特工》特別邀請好萊塢巨星蜜拉喬娃維琪演出加盟，由《風暴》導演袁錦麟執導，集合王大陸、張榕容、許魏洲及肖戰等黃金卡司，共同打造華人影壇的特工電影。蜜拉喬娃維琪以《惡靈古堡》系列打出一片天，成為票房天后，《素人特工》是她首次參與華語電影的演出，她笑說：「我從小就是個武術迷，看過許多李小龍的作品，我是他的超級粉絲啊！」她也很愛李安執導的《臥虎藏龍》和張藝謀的《英雄》，「這些電影改變了我的生活，也改變了我對華語電影的看法，而《英雄》中的梁朝偉，我想我看電影時應該是愛上他了吧！這部電影跨越了文化隔閡，可說是讓我一輩子都不會忘記的作品。」

蜜拉喬娃維琪以《惡靈古堡》系列創下全球的好票房，讓她成為好萊塢最具票房能力的女打仔，當年被鬼才導演盧貝松相中，接連演出《第五元素》、《聖女貞德》等話題作品，打開知名度，而成為《惡靈古堡》的主角讓她的事業更上層樓，成為好萊塢票房巨星。2017年《惡靈古堡》系列最後一集上映時，蜜拉也曾與導演老公保羅安德森一起到台灣宣傳，親切開朗的作風，深獲台灣觀眾支持及喜愛，果然讓電影在當年的賀歲檔一支獨秀，開出破2億的票房紅盤，更讓她坐穩票房巨星寶座。

蜜拉挾著票房威力，首度參與華語電影《素人特工》，她的加盟果然讓電影備受矚目，她在片中化身國際特工，在電影中有許多飛車及肉搏戰鏡頭，她也都敬業的親自上陣演出。她表示以往很多飛車畫面都是靠特效，但這回卻完全是街頭實拍，她驚呼：「車子真的不停的打轉，我坐在裡面開槍，即使是拍戲也非常刺激啊！能這樣拍戲真的太棒了。」

蜜拉對華語動作電影頗為了解，她透露從小就是李小龍的粉絲，「我一直很喜愛中國的歷史及功夫，從小爸爸帶著我看了很多功夫片，尤其是李小龍的作品，他是個傳奇人物，他改變了很多人眼中的電影，也讓西方更了解中國文化，我是他的超級粉絲 。」所以，她很開心能夠因為接拍《素人特工》，接觸了華語的導演和演員，「我是個武術迷，能拍華語電影一直是我的夢想，我看到劇本時，發現這是部動作喜劇，而我出道以來幾乎沒有演過喜劇，就覺得這是個很新鮮的嘗試。」

蜜拉表示為了拍攝各種類型的動作片，她也學過全世界各式各樣的武術，果然是來自戰鬥民族蘇聯的她什麼都學一點，就能打出完美的身手，她說：「柔道、跆拳道、合氣道、菲律賓棍術、劍術我都學過一些，但最主要還是學好萊塢式的武打動作。」提到學功夫，她忍不住驕傲炫耀女兒，「我的女兒跆拳道很厲害！應該再幾年就可以拿到黑帶了。」

至於首次演出喜劇，蜜拉大笑透露自己只是負責嚴肅部份的演出，她回憶說：「王大陸負責搞笑，他的表情和肢體搞笑能力都很出色，尤其臉上表情真的太經典了。張榕容演喜劇也很強，她是個超優秀的演員，能搞笑但哭戲也很動人。」她表示自己的戲份則是極度嚴肅到搞笑的程度，「我必需很嚴肅的問他們要不要和我一樣成為超強的特工，但臉上卻有一些特殊的道具，非常嚇人，真的很荒誕和搞笑喔！」《素人特工》預計5月8日於喜樂時代獨家上映，更多電影資訊，請上「華映娛樂」官方臉書粉絲團查詢。

(中時 )