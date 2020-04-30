去年（108年）發生崩塌事件的無擾亭，工人正在施作，有鑒於上次因木頭材質維護不易，因而蛀蝕而坍塌，此次改為鋼骨結構、外層改為仿木紋的塑木。（黃國峰攝）

台中市議員林碧秀（右），30日偕同相關單位與地方居民，了解霧峰青桐林生態園區整修維護工程，施工進度。（黃國峰攝）

霧峰青桐林生態園區整修維護工程，有望在109年6月完工，圖為去年（108年）發生崩塌事件的無擾亭，正重新施作，目前進度約已達7成。（黃國峰攝）

霧峰青桐林生態園區去年6月發生木棧平台因蛀蝕而坍塌事件，造成10多名遊客受傷，為此中市議員林碧秀爭取步道設施重新施作，30日偕同相關單位與地方居民到現場了解施工進度，發現有望提前於6月完工，讓防疫期間市民有個空氣清新的好去處。

台中市議員林碧秀指出，去年事件發生後就積極爭取農業局趕快來復建，農業局也很幫忙，編列2169萬的維修經費，去年12月31日開始施工，預計今年109年9月21日完工，但地方民眾希望能提早完成。

林碧秀也指出，早期桐林社區就出產樟腦油，因此樟樹很多，防蚊蠅效果不錯，因此防疫期間不少民眾喜歡來這的步道走走吸收芬多精，其盼在保護生態之下，早點開放民眾來此遊憩，此區未來若能整合太平黃竹坑與南投九九峰自然保留區的資源，有望能打造成台中市的《小溪頭》。

農業局副局長蔡勇勝指出，本次霧峰青桐林生態園區整修維護工程，針對北坑產業道路、樟樹林步道、北坑溪步道支線內，包括上次崩塌的無擾亭等涼亭、景觀平台、便橋等14處工程的重新施作，目前看起來進度有望在6月就可完工，讓民眾可以安心出外踏青。

(中時 )