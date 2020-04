因應無線科技世代來臨及各項在台投資,高通在全台各大學校園展開「2020美商高通校園徵才計畫」,吸引不少科技相關系所畢業生報名。高通指出,在創新研發過程中,不同角度的思考很重要,特別邀請台灣科技系所女性畢業生踴躍報名,與高通一起參與改變未來的創新行動。

美國高通公司副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰表示:「在萬物聯網世界中,身為無線通訊科技領導者的高通,不僅致力尖端科技的研發與創新,更積極鼓勵和培養多元優秀人才熱情的參與和投入。高通相信,包容性和多樣性是創新的核心;創新,需要不同的觀點和想法來完善,並轉變為改變世界的技術,女性不同的視角對創新研發非常重要。」

劉思泰進一步指出,「去年獲歐洲發明獎提名的高通工程師Marta Karczewicz博士,就是一位傑出的女性科學家,她是影片壓縮領域開創者,在全球擁有近400項專利。我們相信,更多科技女力投入高通創新研發,對培育台灣無線科技人才及高通技術研發進程,都有莫大助益。」

依據2017年聯合國教科文組織發布科學報告指出,女性現在占世界學士和碩士畢業生的53%,博士的43%,但只有28%的研究人員是女性。與此同時,雖然在許多國家女性在生命科學方面與男性取得了平等,但在工程和計算機科學方面的參與仍然大大落後於男性,許多高收入國家的情況更為嚴重。

高通在全球致力培育女性科技人才,除透過徵才、與科技女力社群團體合作規劃女性科技人才職場生涯分享等相關活動外,2016年至2018年,高通就與國際教育協會合作在印度、台灣、南韓及中國等地推出「培育女性科技人才(WeTech)─高通全球學者計畫」,結合獎學金和密集的線上業師指導課程,讓入選者有機會接觸已任職於科技產業的前輩先進、提升自身國際競爭力、並增進人際互動與跨文化交流技巧。

高通在台深耕近20年,2019年陸續在台推出「高通台灣創新競賽」積極扶植台灣新創團隊接軌國際,及「高通台灣合作計畫」與全台14所大學進行5G、行動科技相關之研發計畫,從校園開始挖掘、培育台灣科技人才。2019年6月,高通在新竹科學園區動土興建專屬大樓,,包括「台灣營運與製造工程暨測試中心」(Center for Operations, ManufacturingEngineering and Testing in Taiwan,COMET)及5G測試實驗室、多媒體研發中心(Multimedia R&D Center)、行動人工智慧創新中心(Mobile Artificial Intelligence Enablement Center)均將進駐,並進行相關領域的人才招募與投資。

(工商 )