富邦金控30日晚間發布公告董事會決議通過去年普通股每股將配發現金股利2元，若以30日富邦金控收盤價42.3元計，殖利率約4.72％，和整體金控已公布股利的平均股息殖利率相當。

2019年富邦金稅後淨利為585億元，較2018年成長23％，每股盈餘達5.46元，連續11年登上台灣金控業每股盈餘第一，股利方面，今年每股配發的現金股利2元維持和2018年一樣，近年來除了2017年每股配發2.3元現金股利之外，2015、2016年均維持2元的水準。

(工商 )