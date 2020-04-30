富邦金控每股擬配發現金股利2元 殖利率約4.72％ 19:172020/04/30 工商 陳欣文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 富邦金控30日晚間發布公告董事會決議通過去年普通股每股將配發現金股利2元，若以30日富邦金控收盤價42.3元計，殖利率約4.72％，和整體金控已公布股利的平均股息殖利率相當。 2019年富邦金稅後淨利為585億元，較2018年成長23％，每股盈餘達5.46元，連續11年登上台灣金控業每股盈餘第一，股利方面，今年每股配發的現金股利2元維持和2018年一樣，近年來除了2017年每股配發2.3元現金股利之外，2015、2016年均維持2元的水準。 (工商 ) #富邦金 #富邦金控 #每股 #現金股利 #殖利率約 也許您會感興趣 推薦閱讀 永大董事會決議每股配發現金股利2.2元 18:122020/04/28 財經 富邦金控連兩年獲「《遠見》CSR年度大調查」金融保險業組楷模獎 19:052020/04/28 財經 益航董事會通過配發現金股利0.3元 股票股利1元 19:402020/04/28 財經 富邦金控連2年榮獲《遠見》CSR年度大調查獎項 21:532020/04/28 財經 東森國際去年EPS 0.7元 董事會決議配發現金股利1元 20:082020/04/29 財經 國泰金決議發現金股利2元 股息殖利率5.2％ 20:092020/04/29 財經 投資風險升高 富邦金控評等展望調為「負向」 21:402020/04/29 財經 股息2元 國泰金發現金263億 04:102020/04/30 財經要聞 力泰配發1.85元現金股利 殖利率5.78% 16:402020/04/30 財經 台灣大董事會通過 發放每股4.75元現金股利 16:402020/04/30 財經 財經熱門新聞 不靠川普喬！油價逆天暴彈 曝3大關鍵 - 財經 【理財達人2】8年級生遇股災 狂押這2檔暴賺千萬 - 財經 驚爆台積電大客戶劈腿？竟是死敵曝大招 - 財經 糗！退撫基金大虧逾600億 代操業者佔7成責任 - 財經 華爾街空頭：經濟大蕭條來臨 美股驚洩35％崩跌空間 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。