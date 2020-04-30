F.I.R.團員阿沁近來受到韓國經紀公司「Rainbow」重金聘請成為亞洲區音樂總監。而該公司主打培育青春活力女團，遍布大陸、日本、新加坡、泰國等，今年招募台灣籍成員，經過徵選、培訓後，選出7位平均年齡20歲的女孩，將推出新歌〈Dream Heaven〉。

阿沁先前相繼為女團員寫歌及分批輪流錄音，讓育有2位女兒的他，感嘆每天穿梭在這群平均不到20歲的女孩群，總覺得自己變老，也因每位女孩都嗓門很大，讓他在錄音時，要提高嗓音講話，阿沁笑說：「那種感覺很像是幼稚園園長要督促小朋友上課！」

該女團以啦啦隊文化為精神指標，每位女孩在錄音前，都要大聲喊叫拉嗓，還用分貝儀器測試肺活量，她們測試後都超過90分貝達標，阿沁說印象中拉拉隊成員喊口號都很大聲有活力，原本只是用喊叫來測試，沒想到她們每位中氣十足。

而阿沁原訂為此工作，3月赴韓國總公司上班半年，過年期間還在忙在韓國首爾找短期租屋與辦理韓國銀行開戶頭，不過因新冠肺炎疫情肆虐，目前留在台北繼續製作單曲音樂，阿沁笑稱運氣不錯，躲開每天只能吃韓式料理的日子。

女團將推出新歌。（韓國Rainbow經紀公司提供）

(中時 )